Salvataggio dei naufraghi, studente dell'Università di San Marino premiato al Compasso d'Oro

Riconoscimento per uno studente sammarinese, per un progetto che si inserisce nella piena attualità. Lo studente dell'Università di San Marino Jari Lunghi è stato premiato con la Targa Giovani alla 25esima edizione del Compasso d'Oro, per il suo progetto – si chiama Caronte – sul salvataggio dei migranti: una rete gonfiabile che, distendendosi sull'acqua, offre un appiglio ai naufraghi. Il compiacimento del Rettore Corrado Petrocelli per un progetto che, in un periodo buio e gravido di aspetti disumani, rappresenta un raggio di luce”.