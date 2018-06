13 anni del CAMPUS sammarinese sulla dislessia (DSA) noto in tutta Italia

si fa inglese e informatica durante l'estate i compiti delle vacanze diventano un utile gioco per stare insieme al campeggio

XIII Campus DSA per ragazzi dislessici in inglese e informatica promosso dal Dipartimento di Scienze Umane insieme al GipA, il Gruppo informatico per l'Autonomia. Corsi divisi in aree di attività per la media secondaria e il biennio delle superiori con il coinvolgimento dei genitori nel fine settimana anche nelle attività del campus. Soggiorno al Centro Vacanza San Marino e lezioni nelle aule multimediali del dipartimento universitario. Previste attività esperienziale, ludiche e musicali, in due lingue. Collaborazione e clima di gruppo per imparare a stare insieme e risolvere le criticità e le difficoltà individuali. Gli obbiettivi sono le varie abilità didattiche e orali sulle competenze in inglese con l'ausilio del computer in schemi e tabelle personalizzate. I laboratori didattici, tenuti da uno staff specializzato in competenze educative e pedagogiche, sono essenzialmente formativi basati su documentazioni diagnostiche complete per ogni partecipante.

