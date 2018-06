"1943-1944: dallo sbarco in Sicilia alla Linea Gotica": la Reggenza in visita alla mostra

I Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci, accompagnati dal Segretario di Stato Podeschi, hanno fatto visita alla mostra “1943-1944: dallo sbarco in Sicilia alla Linea Gotica”, allestita alla Pinacoteca San Francesco fino al I luglio. Ad accogliere i Capi di Stato la Presidente della SUMS Femminile Orietta Ceccoli, che – insieme a Fausta Morganti – ha curato l'allestimento, basato sull'archivio fotografico concesso dall'editore riminese Bruno Ghigi, ed integrato dal filmato realizzato da Antonio Prenna, di San Marino RTV. Toccante la spiegazione – da parte dell'autore, Rosolino Martelli - del quadro “26 giugno”: un ricordo personale del tragico bombardamento britannico sulla Repubblica, che costò la vita a 63 persone. Ad illustrare alla Reggenza il materiale fotografico – riguardante tra le altre cose il passaggio del Fronte in Romagna e sul Titano - anche lo storico sammarinese Daniele Cesaretti. Dagli esponenti della Società Unione Mutuo Soccorso, un ringraziamento - ai Capi di Stato – per l'interesse mostrato a questo evento.