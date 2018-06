Musica pro-infanzia: la San Marino Concert Band di scena a Domagnano

Musica e beneficenza ieri sera a Domagnano: un folto pubblico ha seguito l'esibizione della San Marino Concert Band, nel quadro delle manifestazioni organizzate dalla associazione San Marino for the Children. Roberto 'Moghe' Moretti alla voce, per la direzione del Maestro Dino Gnassi, il complesso musicale della Banda di Serravalle ha proposto i grandi successi dello swing, pop, rock e latino.