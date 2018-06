Domagnano: prosegue la festa del Castello, fra musica e iniziative benefiche

Prosegue la festa del Castello di Domagnano con la musica. Ieri sera sul palco la creatività dei giovani nella rassegna “Seminote”, festival per band emergenti. Nel pomeriggio alle 17 la visita dei Capitani Reggenti e ancora musica questa sera con l'orchestra “Marina Damiani”. Festa che include tante iniziative benefiche, a favore di "San Marino for The Children” e di “Il Germoglio” e anche uno stand con giochi e premi allestito a favore del giovani pilota colpito da un grave incidente Bryan Toccaceli.