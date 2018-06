ErasmusPlus: 100mila euro di finanziamento al progetto del Crri-UniRsm

Grande soddisfazione del Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali Michele Chiaruzzi

L'Università di San Marino, attraverso il Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali, ha vinto un bando europeo, nell'ambito di Erasmus Plus, a cui ha partecipato insieme ad altri sette atenei di piccoli stati. Grande soddisfazione per il Direttore del CRRI Michele Chiaruzzi.



“E' andata benissimo e con nostra grande soddisfazione – dichiara il Direttore del CRRI, il prof. Michele Chiaruzzi – il bando di ricerca triennale è stato accettato dalla Commissione e quindi questo progetto di ricerca triennale verrà finanziato con 100mila euro”

L'obiettivo di ricerca è comparare la situazione dei piccoli Stati del continente in ambiti come il sistema politico, la vita sociale, la migrazione, l’integrazione, lo sviluppo, l’occupazione e le sfide economiche. Quale sarà il prossimo “step”? “Durissimo lavoro – commenta Chiaruzzi – ancora più di quello che è stato fatto per ottenere questo grande risultato. Il Crri ha un gruppo di ricerca che metterà subito al lavoro per seguire questo triennio di spostamenti in tutta Europa, per diffondere la conoscenza sui piccoli stati e anche su San Marino”.



l.s.