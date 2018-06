Festival Giappone: eventi e cerimonie tradizionali per il Nippon Matsuri Festival

Per festeggiare il quarto anniversario del San Marino Jinja, il Nippon Matsuri torna in Repubblica con suggestive celebrazioni che permetteranno ai visitatori di assaporare le meraviglie della cultura nipponica. Cerimonia del tè, performance con l'arpa giapponese e canti classici del sol levante. Questa sera inoltre Piazza della Libertà sarà protagonista di momenti di forte impatto scenografico con il video mapping sulla facciata di Palazzo Pubblico. Sempre nella stessa location saranno ospitati diversi stand gastronomici in cui gustare i sapori del Giappone.