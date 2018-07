Bilancio positivo per il NIPPON MATSURI sammarinese

“UN ABBRACCIO D’AMICIZIA COL GIAPPONE” per la Festa della cultura nipponica

Un weekend di luci e colori tanta curiosità e interesse per un evento che è già storia. Centinaia gli amici giapponesi da Kyoto e altre regioni del Sol Levante. Manifestazioni culturali ed esibizioni musicali insieme a momenti tradizionali si sono alternati ai saggi di cucina tipica in vari punti del centro storico. Dall'anteprima della Mostra Cinque Secoli di Storia della Liuteria, ospitata a Palazzo Pergami Belluzzi, fino alla visita alla Casa della Musica. Tradizionale rito JINJA scintoista del Podere Lesignano. Danze rituali oltre agli apprezzati virtuosismi della violinista AKIKO YATANI madrina musicale del festival in sintonia con l'ensemble di percussionisti durante il tramonto. Sua Eccellenza il Principe TAKAO NASHIMOTO della Famiglia imperiale, ha voluto essere presente a questo quarto storico incontro d'amicizia con la Serenissima Repubblica in nome della nuova collaborazione culturale tra i 2 paesi. Successo rinnovato per la cena di gala organizzata dagli chef stellati del Ristorante Righi-Taverna di Sartini in una fusione perfetta con i cuochi giapponesi. Piatti originali creati per l'occasione hanno contraddistinto la grande tavolata creativa sul Pianello. Finale in un’esplosione caleidoscopica con la proiezione del video-mapping d'oriente sulla facciata di Palazzo Pubblico.

