Casole festeggia la presentazione di due nuove targhe

Divertimento, buon cibo e momenti di gioco all'aria aperta ieri a Casole, per festeggiare due riconoscimenti. Sono state svelate, infatti, le nuove targhe della piazza e del parco che ora hanno un nome. Questo a seguito dell'approvazione di due istanze d'Arengo, presentate il 2 aprile 2017, che chiedevano di dare un'attribuzione all'area dietro alla chiesetta di San Donnino e all'area verde di strada Terza Gualdaria. Sono state così presentate ai cittadini piazza "9 ottobre", data di nascita del martire cristiano del terzo secolo, e parco "Castrum Casuli". Durante il pomeriggio, grandi e piccoli hanno passeggiato nel verde e i bambini hanno riscoperto i giochi di una volta, quando la tecnologia digitale non esisteva ancora. La festa è andata avanti con il gusto: due menu, uno dedicato alla Romagna e uno all'America. Prossimo appuntamento in piazza a Casole il 12 e il 19 luglio, con due eventi dedicati alla frutta.