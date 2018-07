Il Cirque Bidon lascia il parco Marecchia: da domani farà tappa a Santacangelo

In partenza verso Santarcangelo: il Cirque Bidon sta lasciando il parco Marecchia per far tappa nell'antico borgo romagnolo da domani fino al 5 luglio.

La compagnia di Françoise Rauline, che fa incontrare teatro, danza, comicità e poesia, presenterà il nuovo spettacolo “Etrez dans la danse!”. Dopo le tappe di Pennabilli e Rimini, la carovana si sposterà all'area Campana dove per tre giorni – alle ore 21,30 – gli spettatori potranno immergesi nelle atmosfere di un circo senza tempo.