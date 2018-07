Olnano Estate: oggi e domani tanti eventi, fra centro storico e parco Laiala

Inizia OLNANO ESTATE PARK 2018 con le serate a tema tra centro storico e Parco Laiala. Oggi in piazza Ritrovo dei Lavoratori musica e spettacolo dalle 21.30 con i gruppi anni 60 e 70. Tutti invitati cittadini e ospiti con la classica COCOMERATA per bambini e famiglie. Domani dal tardo pomeriggio passeggiate ferroviarie tra Domagnano e Serravalle sul tragitto storico dei castelli con l'Associazione Treno Bianco e Azzurro. in chiusura d'itinerario cena al Caffè ferroviario con racconti e storie sul Trenino del Ventennio. Cuore della manifestazione come sempre sarà la Casa del Parco Laiala. Apertura dalle 19 di stand gastronomici durante la "Corrida dei dilettanti allo sbaraglio" con gare musicali e canore dai 12 anni in su.