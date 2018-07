Filatelia: San Marino vince il premio Asiago con il francobollo 'Reggenza rosa'

E’ un trionfo in rosa quello di San Marino, tornato a vincere dopo oltre quarant’anni, l’Asiago internazionale per la migliore emissione realizzata nel mondo nel corso del 2017.



La celebrazione in foglietto della doppia Reggenza al femminile, retta da Mimma Zavoli e Vanessa d’Ambrosio, è opera della mano di Ilaria Ruggeri che “ha saputo comunicare – come sottolinea nel suo rapporto il collegio giudicante composto da Franco Filanci, Giantonio Stella, Gaetano Thiene, Maurizio Stella, Walter Forte e Luciano Varaschini – un evento espresso in modo nuovo, puntuale e comprensibile: due profili femminili con le tre penne come diadema e su fondo rosa, che guardano in direzione opposta per comprendere e governare tutto il mondo sammarinese circostante (azzurro) e insieme il suo passato ed il suo presente.



E rosa sono le mani, nel caso specifico quelle di Gioia Giardi, direttore dell’Ufficio Filatelico e Numismatico della più antica Repubblica del mondo, che hanno ritirato il trofeo Asiago firmato da Pomodoro. Dopo aver espresso l’orgoglio suo e della Repubblica per “l’ambito riconoscimento che ci gratifica e stimola a fare sempre meglio”, Gioia Giardi ha ammesso che “la nostra gratitudine è doppia in quanto sia l’artista (Ilaria Ruggeri) che ha disegnato il francobollo sia gli staff che hanno curato la realizzazione e la stampa sono composti da donne, donne che amano il loro lavoro”. “L’emissione di San Marino – la sottolineatura è del sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern – valorizza il ruolo della donna nel Governo di una Comunità”.