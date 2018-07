Maskfest, inaugurazione questa sera con musiche dell'ottocento e novecento

Al via la IX edizione di Maskfest, festival Internazionale di nuova musica che inagura a San Marino: alle 21 al Teatro titano l'esibizione di concertisti coreani, docenti dell'Università Nazionale della Corea del sud impeganti in un programma articolato e variegato che vede il pianoforte come protagonista In programma musiche dell' Ottocento e del Novecento storico per violino, pianoforte (anche a 8 mani) e lo strumento tradizionale Ga Ya Geum.

L'appuntamento ad ingresso libero