Molo Street: tra i protagonisti anche i sammarinesi Progetto B

Sono tornati sul palco della Molo Street Parade, tra i protagonisti della lunga serata musicale, Andrea Gattei e Matteo Venturini, meglio conosciuti come 'Progetto B' e facenti parte di Underwork Company.

Per la terza volta presenti alla parata musicale sul porto canale con la loro musica house



Dodici ore di musica, per un tutto esaurito continuo, 200 mila persone che si sono ‘date il cambio’ durante questa settima edizione che ha raggiunto un successo di pubblico senza precedenti.



"Un evento particolare - ha commentato Andrea Gattei - che coinvolge un pò tutti, e con un pubblico sempre vario"