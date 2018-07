Paesaggio, atmosfera e parole: terzo appuntamento per Storie e Musica alle Torri

Terzo appuntamento per STORIE E MUSICA ALLE TORRI, manifestazione realizzata dalla Giunta di Castello di Città e dall’Associazione Musicale Allegro Vivo con la collaborazione di Valentina Rossi.



Una rassegna che ha come caratteristica principale l’ambientazione di eventi culturali di musica e parole nella semplicità del paesaggio. Ieri sera presso i Giardini ex Monastero Santa Chiara, dopo l'intervento dell’Architetto Luca Morganti intitolato “Verso una prima forma urbana dell’antica Città di San Marino”, musica con il duo di sassofoni di Gianpaolo Antongirolami e Michele Selva, con brani (originali e in trascrizione) che hanno un legame storico e poetico con l’idea musicale di divertimento e intrattenimento.



La rassegna proseguirà Giovedì 12 Luglio agli Orti Borghesi con la Prof.ssa Laura Rossi e l’Ensemble Mediterraneo.