CINEMA "SOTTOSOPRA..." per soli attori giovani

Un film di ragazzi e ragazze, scritto diretto e interpretato da soli giovanissimi, sarà in sala cinematografia a Bellaria e stasera sulla nostra emittente alle 23.05: “UNA FAMIGLIA SOTTOSOPRA” di Guido Milani

UNA FAMIGLIA SOTTOSOPRA è il lungometraggio autoprodotto dalla cooperativa RAGAZZI E CINEMA , giovanissimi cineasti e artisti, che si sono cimentati con una storia di famiglia, affido e adozione, raccontata in una commedia 'dolceamara'. 10 bambini scalmanati, mamma e papà, tutti insieme appassionatamente... Il film sarà sul grande schermo e sul piccolo schermo a tutto campo girerà nei festival su social e media in tutte le piattaforme possibili, smart, tablet e telefonino. Una favola moderna, divertente e commuovente, per chi vive secondo il motto: “TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI!”. Ambientazioni, location e tanta Romagna, nelle scene e panoramiche aeree una SANTARCANGELO vista dai TEENAGER: un'esperienza tra set e scena da vivere in gruppo e compagnia (team e troupe si confondono...) sempre in famiglia. S'impara scrivendo, recitando, filmando: realizzare e comunicare per il cine e la tv temi sociali, aggrega e forma, alla vita... e imparano moltissimo anche gli adulti, per una volta, da figli e nipoti.

fz



Interviste con gli attori e filmmaker della cooperativa sul cinema:

THOMAS TESSARINI Attore lungometraggio

LORIS FEROLA Attore lungometraggio