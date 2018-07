CONFUCIO 2019: tutta la CINA che c'è proprio qui, da te!

Imparare il cinese a San Marino è sempre più facile e accessibile: tante le attività del nuovo anno accademico 2018- 2019 al CONFUCIO in collaborazione con le nostre scuole e l'università

Corsi, soggiorni e summer camp, in Cina. L'attività culturale e didattica dell'Istituto Confucio sammarinese riparte dall'estate accogliendo in attività culturali e ricreative (maschere, ritaglio, giochi di società e thai chi) per ragazzi e ragazze. Dall'autunno attività di base e ludiche addirittura nelle scuole d'infanzia. Medie, superiori e corsi accademici come ogni anno su lingua e cultura orientali rivolte a imprenditori e professionisti. Arte culinaria, ping pong e capodanno cinese (dopo l'ultimo grande evento al Best Western), per tutti.

Una storia che avanza tra due culture da sempre in stretta vicinanza.

fz

Intervista con:

Maria Katia Sciarrino Direttore sammarinese CONFUCIO