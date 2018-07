Nasce, all'università di San Marino, il nuovo corso di alta formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali

Firmato l'accordo per il nuovo corso di alta formazione in “Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” promosso dall'Università della Repubblica di San Marino e l'istituto interdiocesano Marvelli. Il corso è stato ideato ed è coordinato dal Console prof. Aldolfo Morganti, vice presidente della Fondazione Panaeuropea Sammarnese. È guidato inoltre da un importante Comitato Scientifico Internazionale presieduto dal professore Franco Cardini. La durata del corso è biennale ed equivale a un master universitario di 1° livello. Prevede un numero chiuso di partecipanti ed è rivolto a laureati in materie storiche, politologiche, giuridiche, diplomatiche e religiose.



Nel video interviste al Rettore dell'Università degli Studi di San Marino, Corrado Petrocelli e al preside dell'istituto interdiocesano A. Marvelli Natalino Valentini