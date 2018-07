Il Marano Rock 2018 sarà dedicato alla memoria di Thomas Serrandrei

Il Marano Rock Festival torna nel 2018 in un'edizione dedicata a Thomas Serrandrei, il giovane sammarinese fondatore dell'evento, scomparso lo scorso novembre.



Il festival del rock sammarinese, giunto alla sua tredicesima edizione, per onorare il fondatore per l'edizione 2018, prevista per il 21 luglio, si trasformerà in evento benefico.



Tutti i ricavi verranno devoluti al Progetto Cuore dell'Associazione Sammarinese di Cardiologia. Dei fondi raccolti in precedenza hanno permesso agli organizzatori di acquistare un totem con defibrillatore da tenere nel Parco del Marano, storica sede del festival, che verrà inaugurato il giorno della festival.



Nella giornata ci saranno laboratori per bambini, degustazioni gastronomiche e ovviamente esibizioni dal vivo, con una serie di concerti live dal nome "La musica nel cuore".



Il comunicato stampa Marano Rock