Nuova galleria d'arte aperta in anteprima alla stampa, sabato l'inaugurazione

Il prossimo sarà un weekend di cultura per San Marino. Sabato ci sarà l'inaugurazione della nuova Galleria d'arte moderna restituita dopo anni di lavori. Allo stesso tempo, inizia una settimana di celebrazioni per i 10 anni dall'iscrizione all'Unesco. Questa mattina la nuova galleria alle Logge dei Volontari è stata aperta alla stampa sammarinese e italiana per un'anteprima dell'esposizione.



Si tratta di una raccolta di opere legate all'evoluzione artistica di San Marino, dagli anni '50 ad oggi, tra lavori realizzati nell'ambito di biennali e opere acquisite nel tempo. Renato Guttuso, Emilio Vedova ed Enzo Cucchi sono alcuni dei nomi che si affiancano a quattro artisti sammarinesi in mostra in diversi punti del centro storico. Ora la Repubblica ha un luogo di esposizione permanente legato a un patrimonio di circa 1000 esemplari recuperati da magazzini e uffici pubblici e ricatalogati.



Durante la conferenza stampa di presentazione, il segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi, ha anticipato la candidatura di San Marino per la Biennale dei giovani artisti del 2020. Il costo totale dell'operazione di recupero e restauro delle Logge, durato diversi anni, insieme all'allestimento della mostra, va dai 3 ai 3 milioni e mezzo di euro. Tra le istituzioni che hanno collaborato al progetto ci sono l'Università di San Marino e il museo d'arte MA*GA di Gallarate.



mt



Nel video, l'intervista a Emma Zanella, direttrice del MA*GA