San Marino: sold out per gli Chef in Piazza della Libertà

Dopo i giovani, spazio alle 'Stelle sotto le Stelle' con Piazza della Libertà illuminata da una costellazione di Chef. Ieri sera sul Pianello è tornata a prendere forma l'idea di Luigi Sartini, cioè portare l'alta cucina in piazza. Con il patrocinio della Segreteria alla Cutura.



Un evento al quale hanno risposto in tanti, che hanno potuto apprezzare le creazioni culinarie di Gian Paolo Raschi; Stefano Ciotti, Riccardo Agostini, Raffaele Liuzzi, Fabio Rossi e lo stesso Sartini. Dieci piatti per uno show cooking sulla Piazza più bella del Titano