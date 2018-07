Via alle celebrazioni per i 10 anni Unesco: mostre, concerti e percorsi nella natura

Come anticipato poco fa, si apre anche una settimana di celebrazioni per i 10 anni dall'iscrizione Unesco di San Marino come patrimonio mondiale dell'umanità. La serie di eventi è cominciata in mattinata con la presentazione di uno dei simboli di questo decennale: una speciale edizione filatelica disegnata da Cristian Ceccaroni e raffigurante i principali simboli della Repubblica e del potere democratico.



La festa vera e propria inizierà sabato, con visite guidate al patrimonio Unesco, un concerto elettroacustico alla Cava dei Balestrieri, la funivia gratuita fino all'una di notte. Ma ci sarà attenzione anche per l'offerta enogastronomica, con pacchetti soggiorno promozionali e, fino a domenica, ingressi gratuiti a mostre, musei di stato e Centro naturalistico sammarinese.



Fino a venerdì 13 luglio concerti, passeggiate raccontate lungo il sentiero della rupe e nelle gallerie ferroviarie, le esibizioni di Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta, fotografie in mostra, teatro per bambini e molto altro.



