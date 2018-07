Violini per la REGGENZA: concerto alla mostra sulla LIUTERIA

I Capitani Reggenti a Palazzo Pergami Belluzzi del Museo di Stato per il concerto in loro onoro alla mostra dedicata ai CINQUE SECOLI DI STORIA DELLA LIUTERIA a cura di Paolo Bandini

Inno nazionale e Mozart-Kraisler in onore della REGGENZA eseguito dall'ENSEMBLE MARINO CAPICCHIONI davanti a rappresentanti di governo e della cultura alla mostra sulla “LIUTERIA da Bologna a San Marino” aperta fino a settembre nella prestigiosa sede del PERGAMI BELLUZZI. Il libro commemorativo frutto di un decennio di ricerche e documentazioni storiche già donato ai Capi di Stato nell'originale a far da cataloga alla esposizione sammarinese fatta di pezzi e strumenti rarissimi provenienti dal MUSEO DELLA MUSICA. Capolavori dalle botteghe dei più importanti maestri liutai d'Europa compresi gli incomparabili CAPICCHIONI sammarinesi e i violini bolognesi della bottega FIORINI. Veri e propri originali in mostra 'collettiva' per la prima volta a San Marino in grado di riunire documenti rari, spartiti d'epoca e strumenti musicali, in un unico ambiente museale con l'Alto Patrocinio dei nostri REGGENTI.

fz