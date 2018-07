6 luglio 1994: Debutta al cinema Forrest Gump

Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita." è con questa frase che esordisce Forrest Gump, personaggio interpretato da Tom Hanks nel film omonimo.



Una pellicola che resta nel cuore, per la tenerezza del protagonista e il suo approccio fiducioso e ottimista nell'affrontare il mondo in 30 anni di storia americana. Una celebrazione per l'amore della vita e al credere in sè stessi, per Forrest e per tutti i suoi "compagni di viaggio" come il Tenente Dan, il fido Bubba, la dolce madre e l'amata Jenny.



Diretto da Robert Zemeckis, ispirato liberamente al romanzo di Winstom Grooum, Forrest Gump totalizzò incassi da record e vinse sei premi Oscar, fra cui quello di miglior film e di miglior attore protagonista per Tom Hanks.