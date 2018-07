Il mondo perduto e distrutto 2 aspettando il giurassico 3

Weekend 'jurassico' anche a San Marino in programmazione la pellicola del momento record di incassi nel mondo “JURASSIC WORLD il Regno distrutto” alle 21 cinema Concordia

È un gigantesco viaggio forzato dal mondo perduto dell'isola 'jurassica' al pianeta conosciuto, infine, verso la fuga... L’idea è vincente e avvincente: deportare i dinosauri in circa 11 specie clonandone alcuni e creandone altri per poi lasciarli andare a pascolare e scorrazzare in America (in senso amplio, scapperanno tra autostrade, boschi mari e praterie -aiutati da una bambina a sua volta clonata- per comparire nel loro nuovo mondo (ecco lo script, ovvero l'adattamento del soggetto, della III parte di JURASSIC WORLD pronta nel 2021).



I personaggi canonici dell'odierno “Regno distrutto 2” sono:

l’anziano magnate malato da curare: “Venga, è l’ora delle sue medicine”, la protagonista dal cuore animalisti e ambientalista felice che si batte per il bene del mondo e ama i 'dino', il protagonista vero uomo (amico dei raptor) che che si costruisce una casa di legno nel bosco aspettando il giurassico venturo..., fino all’innocente bambina vivace che guarda tutto di nascosto oltre all’inevitabile computer geek, genio esperto della tastiera, timido e introverso nel reale, che fa battute mentre hackera sistemi complessi.

Quindi vedendo il WORLD 2 aspettiamo LA FINE DELLA FINE 3 ancor più spettacolare e computerizzata d'effetti speciali da secondo decennio del bimillennio, tipo L'ALBA DEL PIANETA (il nostro) DEI DINASAURI.



fz