Musica: la Camerata del Titano presenta la stagione concertistica dell'estate 2018

E' stata la voce del cantante pop Davide Vagnetti, accompagnato da Stefano Dionigi, a fare da 'sottofondo' alla presentazione della rassegna di concerti estiva della Camerata del Titano. Primo appuntamento domani alle ore 18 al teatro Concordia di Borgo Maggiore per una serie di eventi che durerà tre mesi. In programma corsi di perfezionamento per i giovani, gli immancabili concerti all'alba, collaborazioni con realtà esterne e spettacoli in ambientazioni nuove.



mt



Nel servizio, l'intervista al maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico Camerata del Titano