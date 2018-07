Rimini: arriva la Notte Rosa su 110 chilometri di costa

Riviera Romagnola pronta a colorarsi di Rosa. Fervono i preparativi, alberghi verso il pienone e tutto fa presagire si vada anche per il 2018 verso una nuova edizione da record per quello che ormai tutti chiamano “il Capodanno dell'estate”.



“Un impatto senza proporzioni per la città, valutato in oltre 200milioni di euro e una ricaduta enorme anche in termini di occupazione – ricorda il sindaco Andrea Gnassi che parla di una “capacità unica di essere popolari, creare cultura ed economia, sulla base dei sogni”. Rimini in rosa, già entrata nel clima di festa: 10mila palloncini rosa, come le 5000 bandierine già montate, di rosa si coloreranno anche i simboli della città - fontana dei 4 cavalli, Ponte di Tiberio, Castel Sismondo, Arco d'Augusto. A Rimini, festa al via dal tardo pomeriggio, con l'appuntamento dedicato ai bambini in piazzale Fellini, tra spettacoli e laboratori.



Evento più atteso, dalle 22, con il concerto sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich di Alvaro Soler e tutti gli occhi al cielo, alla mezzanotte, per lo spettacolo dei fuochi d'artificio.