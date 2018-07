ARQUATA chiama KIWANIS risponde SAN MARINO

Arquata del Tronto e San Marino (kiwanis) ancora una volta insieme per i terremotati con gli imprenditori marchigiani hanno donato moduli abitativi e aggregativi creando lavoro e calore umano

Il sindaco ALEANDRO PETRUCCI ha accolto gli ospiti commosso quasi sorpreso per tanta gente a condividere affetto e calore c'erano l'organizzatore dell'evento KUWANIS il Luogotenente Domenica Talamonti e il Governatore del Distretto Italia -San Marino Giuseppe Cristaldi presente la Presidente sammarinese Biancamaria Toccagni.

Inizio luglio di gioia per i cittadini e le famiglie che continuano ad abitare le loro terre sconvolte dal sisma. Arquata è un bel posto anche così, ridisegnato e rivissuto dalla gente, con entusiasmo e amore. Strade, ristorante, negozi e casette costruite per sperare. Parco giochi per i bambini ( intitolato alla VESPA dal nome dei benefattori “vespisti italiani” per la raccolta fondi), donato ai piccoli che rappresentano la vita: casa, lavoro e nuove opportunità, per chi ci vivrà ad Arquata e dintorni. Da subito associazioni, aziende private e imprenditori locali, ci hanno provato (e sono arrivati prima dello Stato continuano ad esse i primi...) raccogliendo fondi, investendo (come la TOD'S dei Della Valle dando professionalità e impiego a 35 nuovi addetti sul posto), costruendo su terreni agricoli ( nuovo stabilimento in pochi mesi e progetto per una seconda linea di produzione oltre alle scarpe), lavorando sui soci e i partner economici (il pastificio MERCOZZI ha offerto pasta pro Arquata venduta in tutta San Marino dai kiwaniani) creando solidarietà umana e aggregazione sociale.

