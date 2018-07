“L'Eccellenza dei Castelli” a Borgo Maggiore

L'appuntamento si è svolto questo pomeriggio all'interno delle celebrazioni de “L'eccellenza dei Castelli”.

Tra le tappe della passeggiata anche la Chiesa di Sant'Antimo e Marino.

Continuano gli appuntamenti de “L'eccellenza dei Castelli” anche a Borgo Maggiore.

L'iniziativa promossa dalla Reggenza in collaborazione con i Capitani e le Giunte di Castello, questa volta si inserisce all'interno delle celebrazioni in occasione del decennale dell'entrata nel Patrimonio Mondiale Unesco, anche del Centro Storico di Borgo.

Ad accogliere la Reggenza, il Capitano di Castello Federico Cavalli e i membri di Giunta.

Dalla Casa del Castello è partita la passeggiata raccontata e guidata dall'architetto Maurizio Del Din, alla scoperta del centro storico di Borgo Maggiore e della Chiesa di Sant'Antimo.

Omaggi per la Reggenza: due vedute del centro storico riprodotte a china.