San Marino: taglio del nastro per la nuova Galleria Nazionale

San Marino ha il suo nuovo Museo di arte contemporanea. Nel tardo pomeriggio l'inaugurazione della galleria con l'apertura delle Logge dei Volontari recuperate, restaurate e restituite ai cittadini. Al taglio del nastro hanno partecipato i Capitani Reggenti affiancanti dai segretari di Stato alla Cultura e al Territorio, Marco Podeschi e Augusto Michelotti.



I sammarinesi, in attesa di entrare, per ammirare le opere di Emilio Vedova, Achille Perilli ed Enzo Mari, solo alcuni degli artisti.



La nuova galleria sarà il polo principale di un nuovo “museo diffuso”.



Marina Busignani Reffi, Walter Gasperoni, Gilberto Giovagnoli e Patrizia Taddei sono le firme sammarinesi di una mostra che percorre anche contrada delle Mura, il museo di Stato, la pinacoteca San Francesco e il ridotto del teatro Titano.





Nel video le interviste di Mauro Torresi al segretario di Stato alla Cultura, Marco Podeschi, e alla presidente del Museo di Gallarate "MA*GA", Sandrina Bandera, che ha collaborato con il Titano per l'allestimento della mostra





Le immagini dell' inaugurazione