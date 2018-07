Una serata benefica per gli Special Olympics

Ieri sera cena di beneficenza per dare le ali ad un sogno: la trasferta degli atleti degli Special Olympics di San Marino ai mondiali di Abu Dhabi del 2019. Per loro gli applausi e un fiero “siete il nostro orgoglio”. La serata è stata organizzata dall'Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali e ha visto la partecipazione del Segretario agli esteri Nicola Renzi che parlando dei passi compiuti da San Marino in ambito internazionale ha rimarcato il percorso di associazione all'Unione Europea.