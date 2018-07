Galleria Nazionale San Marino: Marco Podeschi, “in momenti difficili la cultura è molto importante”

Ieri, in occasione del decimo anniversario dell'Iscrizione di San Marino nella lista UNESCO, l'apertura del nuovo museo d'Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica. Soddisfatto, il Segretario Podeschi, per L'afflusso di visitatori

Era visibilmente soddisfatto, ieri, il Segretario di Stato alla Cultura Marco Podeschi, nel giorno dell'inaugurazione della Galleria Nazionale San Marino. Al taglio del nastro le massime Autorità del Paese, per una struttura che non ha nulla da invidiare all'offerta delle grandi istituzioni museali italiane ed internazionali. Massiccio l'afflusso di visitatori; tutto ciò in un periodo di certo non facile – sotto l'aspetto economico – per il Titano. A collaborare all'allestimento della mostra – che vede esposte opere dei nomi più conosciuti dell'arte italiana del Novecento, accanto a quelle di importanti autori della scena sammarinese – il MA*GA di Gallarate; come ha spiegato la Presidente del Museodel Varesotto, Sandrina Bandera.