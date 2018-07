Prof cercasi: all'Università di San Marino bandi aperti per 39 insegnamenti

Professori cercasi invece all'Università di San Marino, che apre i bandi per 39 insegnamenti, portando alla selezione di altrettanti docenti, per in quattro corsi di laurea. Tempo fino al 2 agosto per partecipare – bando completo su www.unirsm.sm. Coinvolti i programmi in Design, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Costruzioni e Gestione del Territorio.