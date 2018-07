Quel 1968 eravamo ad Arbe: 50 anni dopo. Lo speciale in onda questa sera alle 20

Abbiamo seguito negli scorsi giorni le celebrazioni di mezzo secolo di amicizia tra la città di Arbe e San Marino. Ma verrà raccontato nel dettaglio con lo speciale di RTV di Silvia Sacchi, questa sera alle 20

Ma chi c'era nell'isola croata in quel 22 giugno di 50 anni fa? C'erano i sammarinesi del Castello di Città che hanno sottoscritto il gemellaggio con la Città di Arbe, terra che – secondo la leggenda - ha dato i natali al Santo Marino, fondatore della Repubblica.



E 50 anni dopo che accade? È sempre una delegazione sammarinese a tornare in quella terra, così evocativa e così legata a San Marino per rinnovare quel patto di fratellanza.



Si è detto tanto nei 3 giorni sull'isola, ma si vuole continuare a rafforzare quel legame, aprendo canali, creando opportunità in settori finora inesplorati così da far evolvere quel sodalizio ancora un po’ formale, in un’unione più tangibile per non perdere mai quell'indistruttibile ponte tra l'isola e il monte.



Mezzo secolo di amicizia fra San Marino e Arbe, questa sera alle 20 su San Marino RTV.



Silvia Sacchi