Turismo: reportage giornalista tedesca su Rimini che cambia

Un tour nella Rimini che cambia per scrivere un reportage su uno dei più importanti quotidiani della Germania. E' il programma della due giorni della giornalista tedesca Monika Maier-Albang, inviata del quotidiano di Monaco di Baviera 'Sueddeutsche Zeitung', che vende, ogni giorno, 349.766 copie (451.769 nel week end).



Le tappe del tour - coordinato da Apt Servizi Emilia-Romagna - hanno toccato il centro storico con visite ai cantieri del Teatro Galli e dell'area di Castel Sismondo, il millenario Ponte di Tiberio con i nuovi camminamenti, il rinnovato cinema Fulgor (con l'illustrazione del futuro Museo Fellini, la cui apertura è prevista nel 2020, centenario della nascita del regista, e che si svilupperà tra Castel Sismondo, Palazzo Valloni, un percorso di installazioni e scenografie felliniane).



Non sono mancate soste al Grand Hotel di Rimini (che quest'anno festeggia i suoi 110 anni di attività), al Borgo San Giuliano, alla pista ciclabile del lungomare, nonché tappe in diversi stabilimenti balneari (il 30 luglio la città ricorderà il 175 'compleanno' dell'inaugurazione dello Stabilimento Privilegiato dei Bagni), il tutto 'condito' con soste culinarie per apprezzare a Monika Maier-Albang il meglio dell'enogastronomia locale (dalla Piadina Romagnola alle eccellenze ittiche adriatiche). "Ci presentiamo alla stampa internazionale - commenta il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che ha incontrato questa mattina la reporter - con eventi di rilievo, come la Biennale del Disegno e Caravaggio Experience, e una città profondamente cambiata, che a ogni stagione presenta elementi di novità strutturali capaci di attirare l'attenzione dei media come è successo con il New York Times per il Fulgor o per il 1/o posto della classifica 'Best in Europe' della Lonely Planet". "Aumentare la quota turistica internazionale - aggiunge l'assessore al Turismo dell'Emilia-Romagna Andrea Corsini - è l'obiettivo di questa Giunta cominciando dai mercati di prossimità come la Germania, storicamente il più significativo per questo territorio. Nel 2017 l'Emilia-Romagna ha già registrato una crescita sensibile della clientela estera (+ 7,6% arrivi, +8,9% presenze), trend che dobbiamo continuare ad alimentare per competere in un mercato globale come quello attuale".