TuttoCinema a RiminiCittà: ESTATE da Fulgor

ESTATE da Fulgor

Estate targata FULGOR: dalla sala cinematografica felliniana più famosa al mondo a Castel Sismondo grandi classici e colonne sonore con i migliori film dell'anno fino al 28 agosto

ESTATE al CINEMA in 5 rassegne che accompagnano il pubblico durante le ferie estive. Da metà luglio per tutto agosto il FULGOR “luogo del cuore dei riminesi” apre le porte alla SETTIMA ARTE coinvolgendo anche la Rocca malatestiana nell'arena estiva.

Dal lunedì al venerdì sera, FUORI PROGRAMMA, 'apericinema' in vari eventi culturali da bere e vedere. FULGOR AL CASTELLO, i grandi classici sotto le stelle : “Dolce Vita”, “Psyco” e “Suspiria” in doppio appuntamento con brani musicali live. La Cineteca di Bologna scende al Fulgor proponendo lo spazio ASPETTANDO IL CINEMA RITROVATO con le pellicole storiche restaurate e proposte per la prima volta in riviera ai turisti. ENGLISH MOVIE tutti i giovedì, cinema in lingua per cinefili dell'originale anche americano occasione per parlare con gli ospiti in inglese. Chiude ogni weekend “DA VEDERE E RIVEDERE” in SALA FEDERICO e in SALA GIULIETTA i successi della stagione 2018 e le nuove uscite a prezzo unico.

