VOLTI di casa nostra: foto in galleria dal libro di Frisoni

Un libro in galleria di Borgo sulle memorie degli anni lontani, evento UNESCO, tratto dal racconto di Giancarlo Frisoni “VOCI E VOLTI DELLA MIA GENTE”



Passava il treno una volta di qua a ricordare gli anni della ferrovia RIMINI-SAN MARINO “le memorie di una generazione dove affondano le nostre radici” raccontate in un reading per immagini e musica da Giancarlo Frisoni insieme a Orietta Zamagni in una presentazione-spettacolo per non dimenticare...

volti, vite, rughe ed esistenze di una generazione che non vuole essere dimenticata perché rappresenta la storia, vero patrimonio di umanità, di un popolo. Gli anziani fotografati, disegnati e tracciati, sullo schermo trasmettono emozioni e commozione per chi li ha conosciuti e amati. La serata ha voluto testimoniare che 10 anni di appartenenza all'UNESCO li dobbiamo a 2 secoli di fatiche dei nostri padri scolpiti su volti di roccia, sudore e sangue, della gente comune.

Intervista con Giancarlo Frisoni Pittore-Scrittore

Orietta Zamagni Regista