MUSIC ART '18: concerti in vigna al mar di collina

Presentata “MUSICA D'ARTE 2018” rassegna concertistica in Tenuta vitivinicola biodinamica di San Clemente nelle colline riminesi, dal 14 luglio al 9 agosto, concerti estivi in villa

La degustazione sotto le stelle con assaggio di specialità gastronomiche e la visita guidata alla tenuta MARA per l'impegno di imprenditori e musicisti, prevede il coinvolgimento di associazioni culturali italiane e sammarinesi, in sinergia artistica e organizzativa (notturni al piano, duetti lirici, fisarmonica e trombone).

DGMA, Delilah Gutman Music Arts e San Marino International Summer Courses 2018, collaborano attraverso la Camerata del Titano alla promozione concertistica estiva nel circondario in eventi culturali come questo giunto alla terza edizione. Una formula nuova per fruire musica e gustare prodotti tipici del territorio.

Delilah Gutman Pianista - Presidente DGMA

Augusto Ciavatta Direttore artistico Camerata del Titano