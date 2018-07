TANGO, UNESCO e MILONGA...

TANGO SAN MARINO, una serata speciale per il decimo anniversario dell'Iscrizione del Monte Titano e centri storici Città e Borgo alla Lista del Patrimonio dell'Umanità

Serata sul TANGO ARGENTINO in onore del decennale UNESCO. In centro storico 2 eventi legati alla Emigrazione sammarinese del 900 in Argentina nell'epoca della nascita del famoso ballo. “TANGO SAN MARINO e MILONGA” dalla voce di un protagonista della cultura sudamericana, OSCAR BENAVIDEZ. Conversazione pubblica sulla cultura musicale, danza e coreografia, ballo sociale. Un Patrimonio dell'Umanità nel nostro contesto paesaggistico UNESCO seguito dall'esibizione dei ballerini di varie scuole. L'evento è stato organizzato da SAN MARINO DANCE TANGO in collaborazione con l'Ufficio del Turismo. Educarsi al tango come filosofia di vita aperta a incontri, festival, maratone futuri è l'obiettivo dell'Associazione sammarinese per scambiare conoscenze basate sulla passione.

Intervista con OSCAR BENAVIDEZ Maestro di Tango - ballerino coreografo