Gambuti inventa "LUNARIA E SERENELLA": colori elettrici, FITOMORFI, in mostra

Esposizione di ceramiche e istallazioni in Pinacoteca San Francesco un artista sammarinese poliedrico

Gabriele Gambuti espone al Museo Pinacoteca San Francesco 70 nuove opere in ceramica fino al 16 agosto. Inaugurata la mostra LUNARIA E SERENELLA organizzata dagli Istituti Culturali. Terra cotta smaltata e cristalline in una originale 'mescola' trasformata in 30 ceramica. Piatti, vasi, busti e creazioni vegetali con animali fitomorfi. Vasta gamma cromatica e colori smaglianti: rosso, vinaccia, verde e arancione sfumato nell'azzurro. Le istallazioni si caratterizzano in mosaici su legno e fogli colorati a cera applicati alle strutture artistiche. Nuove tecniche e forme surreali ideate e realizzate da GAMBUTI noto per i suoi scheletri d'albero rossi sparsi sul territorio immersi nel paesaggio naturale come simulacri di colore.

fz