Un giovedì di cultura in Repubblica aspettando il weekend

Eventi culturali d'estate tra musica, arte e cultura; alle Torri, al Ridotto del Titano e al Salotto di Villa Manzoni: racconti musicali, fotografia e giornalismo

Mostra fotografica di Gabriele Mazza al Titano sui “LUOGHI ISTITUZIONALI” visti da un testimone locale degli “INTERNI” simbolo della Repubblica. Tagli e inquadrature geometrici a misura d'occhio professionale omaggio al lavoro dei progettisti che hanno fatto la storia degli edifici pubblici ufficiali del paese. Uno sguardo OGGETTIVO che non tralascia la tecnica e la camera oscura. Un lungo lavoro del fotografo MAZZA che sin dalla gioventù migliora e intensifica la sua attività fino alle esposizioni fotografiche d'arte lungo gli anni 2000.

STORIA E MUSICA ALLE TORRI in onore dell'UNESCO ha invece proposto, nel suo ultimo appuntamento estivo agli Orti Borghesi, Il reading di LAURA ROSSI su ENRICO PANZACCHI che racconta, a fine Ottocento, la sua San Marino durante un ingresso reggenziale. Musiche e atmosfere popolari, tra jazz e folk, dell'ENSEMBLE MEDITERRANEO.

MARINO BARTOLETTI ha animato il Salotto in Villa Manzoni raccontando come col suo BAR TOLETTI ha sfidato i social e l'era del web nel libro “COSÌ HO DIGERITO FACEBOOK” proponendo sport, storie e persone, al bar...

fz