San Marino: Maturità, 17 i '100' ma non è record

Una annata decisamente speciale quel 1999 a San Marino, tanto da produrre ben 17 punteggi massimi per i 100 maturandi dell'anno scolastico '17/18. Tra loro anche Martina Berti, di Serravalle, un 'cento' sfuggito alle informazioni della prima ora.



Ma non è record: dalla Scuola Superiore ci informano che un anno uscirono ben 21 studenti con il massimo.



Martina, insieme agli altri maturandi, lunedì prossimo, al Teatro Titano riceverà il Diploma per mano del Segretario di Stato per l’Istruzione Marco Podeschi