Storie e Musica alle Torri 2018: ieri 4° e ultimo appuntamento con Ensemble Mediterraneo



celebrazioni per il decennale del 10° Anniversario dell’iscrizione UNESCO

Agli Orti Borghesi di Città va in scena l'ultimo appuntamento, preceduto dalla relazione di Laura Rossi sul racconto di Enrico Panzacchi di una giornata sul Titano di fine ottocento Poi tocca all' Ensemble Mediterraneo, protagonista della manifestazione di Giunta di Città e Associazione Musicale Allegro Vivo.

"in Punta di note" il concerto/concetto. Alcune delle più suggestive musiche della nostra cultura popolare, quella latino americana e quella portoghese in mano a musicisti eclettici capaci di vestire e indossare quelle parole e melodie.

Il concerto di Elisa Ridolfi, voce; Riccardo Bertozzini, chitarra e Massimo Valentini, sax, voce, percussioni è ricco di improvvisazioni teatrali/musicali, in un viaggio mai fuori dal tempo.