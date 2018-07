Villa Manzoni: Bartoletti spiega come ha digerito facebook



Marino Bartoletti torna a San Marino e si accomoda nel salotto di Villa Manzoni per l'evento di Ente Cassa Faetano e presenta "Così ho digerito Facebook"



Pungolato da Angela Venturini, padrona di casa del Salotto, parte per una escursione nel mare sconosciuto di Facebook, e con ironia e professionalità, racconta, attraverso un anno di post, racconta personaggi e aneddoti, rievoca grandi magazine come il "Guerin Sportivo", "Calcio 2000", coinvolgendo il pubblico per la passione, per l’ampiezza della conoscenza e per la delicatezza con cui padroneggia anche gli argomenti apparentemente più aspri.