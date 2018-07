TEATRO RSM: Cittadinanza VIVA per l'UNESCO

Per il X dell'Unesco il laboratorio finale di “Educazione alla Cittadinanza” condotto da Silvio Castiglioni nello spettacolo TESTIMONIANZA VIVE al Monastero Santa Chiara

Il linguaggio teatrale: recitazione e gestualità. Uso del corpo (gesto-pantomima) e phoné (voce e suoni). Cittadinanza di persone che conoscono, partecipano attivamente alla coesione sociale, utilizzando la narrazione: le storie del territorio in spazi del centro storico che sono “parte di noi: del nostro essere cittadini”. Borgo Maggiore e Monte Titano divengono già così patrimonio comune del paese e contemporaneamente cultura dell'umanità intera con l'UNESCO. Studenti, insegnanti, animatori ed educatori sono gli attori di un lungo percorso iniziato durante l'inverno in 84 ore di lezioni e performance con Università (Formazione e Scienze Umane) e Istituti Culturali (Arti Performative) in 13 incontri dei gruppi di lavoro sul TEATRO-UOMO: “Proprio perché ciascuno di noi in vita recita, cioè è attore, cioè agisce ed è agito, cioè riferisce dei mondi, media il “detto”, cioè la traccia cadaverica del discorso, di ciò che non può più correre...”, cioè! lo diceva Carmelo Bene, mica io...

