Rassegna musicale: domenica con Mozart, Chopin e Frank al teatro Concordia

Weekend di musica per San Marino con i concerti della Rassegna musicale d'estate. Al teatro Concordia il concerto di pianoforte del maestro Andrea Padova, docente del conservatorio di Parma, che si è misurato con i giovani talenti degli International Summer Courses della Camerata del Titano. Un momento per gustare la note di Mozart, Chopin, Franck. Gli appuntamenti con la musica andranno avanti per tutta l'estate, tra i concerti organizzati dalla Camerata del Titano sul territorio sammarinese e quelli oltre confine.



