Tutti pazzi per i fiori: a Palazzo Graziani i 35 anni di carriera di Mara Verbena

Piante e natura come opere d'arte in mostra. Si chiude oggi a Palazzo Graziani "Tutti pazzi per i fiori", un evento organizzato per festeggiare i 35 anni di attività della fiorista sammarinese Mara Verbena e del suo atelier. In ogni sala e in ogni piano, un passaggio della sua storia professionale, con foto delle prime composizioni fino a un racconto degli ultimi tre anni di esperienza al Festival di Sanremo. Gli appassionati del verde possono scattare selfie nel set floreale allestito per l'occasione. Insieme alla mostra, musica e dj set. Nella sua carriera Verbena ha anche creato tre nuovi ibridi dedicati alla sua terra: tra questi, la Rosa di San Marino.



mt