I ragazzi dei soggiorni culturali in visita a San Marino Rtv. Tra prove di conduzione, giornali radio e interviste da veri inviati

Non solo lezioni di lingua italiana, storia sammarinese e cucina tradizionale. Gli studenti dei soggiorni culturali, in Repubblica dal 10 luglio, si sono cimentati nelle vesti dei giornalisti, tra prove di conduzione, giornale radio e interviste da veri inviati.



Nelle prossime settimane, fino alla partenza a fine luglio, continueranno gli studi nelle strutture della scuola secondaria superiore di città e i vari incontri nelle strutture istituzionali sammarinesi. Per concludere questa esperienza, lunedì prossimo, verranno ricevuti in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti.