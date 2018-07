Istituto Confucio: arrivati in Cina gli studenti del Summer Camp

Arrivati a destinazione gli studenti che partecipano al Summer Camp 2018 di Pechino. 32 ragazzi, partiti da San Marino venerdì scorso, sono arrivati in Cina e torneranno in Repubblica il 27 luglio. Soggiorneranno per tutto il periodo presso il campus universitario della Beijin City University dove, ricorda l'istituto Confucio, avranno l’opportunità di avvicinarsi alla lingua cinese così come anche al patrimonio storico di questa millenaria cultura. Gli studenti vivranno in ​​prima persona una delle città più grandi della Cina e fare nuove amicizie con i ragazzi provenienti da altri paesi. Ieri la Cerimonia di apertura del Summer Camp anche se, come da programma, sono già iniziate le varie attività previste all’interno del campus così come le escursioni nei luoghi di interesse culturale. I 32 studenti, provenienti dall’Università di San Marino e dalla Scuola Secondaria Superiore, sono accompagnati dalla professoressa Tan Yu che li seguirà per tutta la loro permanenza a Pechino.