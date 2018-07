JBEES sammarinesi al festival del soul-jazz di Porretta, che compie 31 anni

Jbees, la big band con tanti sammarinesi dentro, aprirà lo storico PORRETTA SOUL FESTIVAL, li abbiamo incontrati prima dell'evento di giovedì 19 e a pochi giorni dal concerto di sabato 21 a Fiorentino

Quest'anno la 31^ edizione del PORRETTA FESTIVAL coinvolge anche San Marino con alcuni dei più significativi musicisti dello storico gruppo JBEES, che suoneranno il 19 luglio. Fondatore, bassista, voci e collaboratori 'biancazzurri' faranno musica in mezzo a tutto il blues e soul che c'è! (on stage) con tutta la più bella black music del mondo. Dal MEMPHIS SOUND alle colline bolognesi di PORRETTA TERME.

Front - women, fiati e cura del suono, fanno del gruppo a 9 elementi uno spettacolo coreografico che continua... in Repubblica, sabato, per la notte al castello del JBEES sound.

Una occasione per fare cultura musicale a tutto campo

attraverso la musica jazz e i personaggi che da decenni arrivano nel bolognese molti dei quali amano San Marino.

fz



Interviste con:

Jack Volpinari Bassista

Alessandro Silvagni Chitarrista e fondatore del Gruppo